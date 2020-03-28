Нарушение режима ЧС: за сутки 24 новых дела

За минувшие сутки Госполиция провела 742 проверки и открыла 24 дела за несоблюдение ограничений, введенных из-за чрезвычайной ситуации. Как сообщалось ранее, за несоблюдение наложенных ограничений полиция штрафует людей на сумму от 10 до 150 евро.
Начало процесса об административном нарушении не означает, что лицо будет оштрафовано. Полиция сначала выяснит обстоятельства случившегося и только после этого примет решение. За нарушение установленных во время чрезвычайной ситуации ограничений или запретов, повлекшее за собой существенный ущерб, Уголовный закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, принудительных работ или штрафа. Если упомянутые действия имеют особо тяжелые последствия, Уголовный закон в качестве наказания предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.
С 13 марта по 14 апреля в связи с распространением Covid-19 в Латвии была объявлена чрезвычайная ситуация, которая предусматривает ряд строгих мер по ограничению распространения вируса.
Запрещены все публичные праздничные, мемориальные, развлекательные, культурные и спортивные мероприятия (в том числе в ночных клубах и на дискотеках). Запрещены также собрания, шествия, пикеты и религиозные церемонии. Кроме того, было постановлено ограничить до 50 человек неорганизованные собрания людей в местах проведения культурных, развлекательных, спортивных и религиозных мероприятий, а также наложены другие ограничения.