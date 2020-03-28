Нарушение режима ЧС: за сутки 24 новых дела

За минувшие сутки Госполиция провела 742 проверки и открыла 24 дела за несоблюдение ограничений, введенных из-за чрезвычайной ситуации. Как сообщалось ранее, за несоблюдение наложенных ограничений полиция штрафует людей на сумму от 10 до 150 евро.

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Начало процесса об административном нарушении не означает, что лицо будет оштрафовано. Полиция сначала выяснит обстоятельства случившегося и только после этого примет решение. За нарушение установленных во время чрезвычайной ситуации ограничений или запретов, повлекшее за собой существенный ущерб, Уголовный закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, принудительных работ или штрафа. Если упомянутые действия имеют особо тяжелые последствия, Уголовный закон в качестве наказания предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.

С 13 марта по 14 апреля в связи с распространением Covid-19 в Латвии была объявлена чрезвычайная ситуация, которая предусматривает ряд строгих мер по ограничению распространения вируса.

Запрещены все публичные праздничные, мемориальные, развлекательные, культурные и спортивные мероприятия (в том числе в ночных клубах и на дискотеках). Запрещены также собрания, шествия, пикеты и религиозные церемонии. Кроме того, было постановлено ограничить до 50 человек неорганизованные собрания людей в местах проведения культурных, развлекательных, спортивных и религиозных мероприятий, а также наложены другие ограничения.