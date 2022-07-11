Нашелся пропавший в Кекавском крае мужчина (ОБНОВЛЕНО)

Государственная полиция сообщает, что нашелся Янис Вецринкс (1964 г.р.). В последний раз его видели 5 июля в Кекавском крае.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

С мужчиной все в порядке, его здоровью и жизни ничто не угрожает.

Полиция благодарит всех, кто оказал помощь в поисках.