Нашелся пропавший в Кекавском крае мужчина (ОБНОВЛЕНО)

Государственная полиция сообщает, что нашелся Янис Вецринкс (1964 г.р.). В последний раз его видели 5 июля в Кекавском крае.
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С мужчиной все в порядке, его здоровью и жизни ничто не угрожает.
Полиция благодарит всех, кто оказал помощь в поисках.
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