Нашелся пропавший в Ропажском крае мужчина (ОБНОВЛЕНО)

Государственная полиция сообщает, что нашелся Виктор Крупенков 1963 года рождения. Мужчину последний раз видели 16 августа в Ропажском крае.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

С мужчиной все в порядке, его здоровью и жизни ничто не угрожает.

Полиция благодарит всех, кто оказал помощь в поисках.