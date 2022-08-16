Нашелся пропавший в Ропажском крае мужчина (ОБНОВЛЕНО)
Foto: F64

Государственная полиция сообщает, что нашелся Виктор Крупенков 1963 года рождения. Мужчину последний раз видели 16 августа в Ропажском крае.

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С мужчиной все в порядке, его здоровью и жизни ничто не угрожает.

Полиция благодарит всех, кто оказал помощь в поисках.

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