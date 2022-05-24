Нашлась пропавшая без вести 13-летняя школьница
Foto: F64

Рижское региональное управление полиции сообщает, что нашлась жительница Огре Лиене Керубини, которая числилась пропавшей без вести с 14 мая.

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С девочкой все в порядке, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Полиция благодарит всех, кто оказывал содействие в поисках школьницы.

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