Нашлась пропавшая без вести 13-летняя школьница

Рижское региональное управление полиции сообщает, что нашлась жительница Огре Лиене Керубини, которая числилась пропавшей без вести с 14 мая.
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С девочкой все в порядке, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.
Полиция благодарит всех, кто оказывал содействие в поисках школьницы.
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