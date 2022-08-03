Нашлась пропавшая без вести школьница
Foto: F64

Курземское региональное управление полиции (Лиепайский участок)сообщает, что нашлась Беатe Балтавича (2007 г. р.), которая пропала 1 августа.

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С девушкой все в порядке, она жива и здорова.

Полиция благодарит всех, кто оказал помощь в поисках девочки.

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