Наводнение в Екабпилсе: на правом берегу ситуация стабильная, жителям могут разрешить вернуться домой

В Екабпилсе ситуация с наводнением стабилизировалась на правом берегу Даугавы или на стороне Крустпилса, однако ситуация на левом берегу по-прежнему нестабильна, заявил сегодня утром в интервью телеканалу TV3 мэр Екабпилса Райвис Рагайнис.

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Рагайнис сказал, что правый берег со стороны Крустпилса "достаточно стабилен", поэтому эвакуированным жителям той стороны можно разрешить вернуться домой. До тех пор еще предстоит определить, полностью ли коммунальное предприятие готово принять все сточные воды.

В свою очередь, ситуация более нестабильна на левом берегу реки или на Екабпилсской стороне. Хотя уровень воды немного снизился, он по-прежнему высок, и дамба, защищающая город, все еще укрепляется.

Оценивая безопасность дамбы, Рагайнис выразил надежду, что самый большой риск удалось преодолеть. Дамба все еще находится в очень плохом состоянии, но "если ничего не изменится быстро и резко", похоже, она выдержит.

Политик признал, что время от времени в дамбе появляются новые протечки, но на самом деле она укрепляется по всей длине, вне зависимости от того, есть протечки или нет.

Рагайнис отметил, что теперь город должен начать думать о ремонтных работах в тех районах, которые были затоплены и где сейчас вода немного отступила, например, об откачке воды, чтобы как можно меньше пострадало имущество людей.

Между тем, уроки в учебных заведениях в начале недели вообще не проходят, в том числе дистанционно, поскольку часто случаются перебои в коммуникациях.

Рагайнис признал, что в целом ситуация с наводнением в регионе еще не закончилась и нам еще предстоит дождаться отхода от города снежно-ледовой массы, кроме того, нужно ожидать и возможных наводнений весной.

Заместитель начальника Государственной пожарно-спасательной службы Мартиньш Балтманис сообщил Латвийскому радио, что ситуация в Екабпилсе сложная, но у службы есть ресурсы для оказания необходимой помощи в случае наводнения в городе.

В выходные от наводнения были спасены 35 человек



Согласно предоставленной Балтманисом информацией, в минувшие выходные от наводнения в стороне Екабпилса были спасены 35 человек, которые сначала не откликнулись на призыв об эвакуации и обратились за помощью только тогда, когда ситуация уже стала критической.

Министр внутренних дел Марис Кучинскис заявил телеканалу TV3, что на данный момент кризис в основном решается силами самоуправления и местных предпринимателей, но различные службы внутренних дел также готовы помочь. В настоящее время широкое вовлечение органов внутренних дел в практическую работу не ведется, поскольку то, что на месте происшествия будут находиться еще чуть более десятка человек, не будет иметь большого значения, считает политик.

В таких кризисах главным является председатель самоуправления, который отлично работает, отметил министр.

По оценке Кучинскиса, нет необходимости создавать специальную структуру гражданской обороны для таких кризисных случаев, поскольку сложные ситуации можно решать в сотрудничестве с уже существующими структурами внутренних дел, самоуправлений и обороны.

В свою очередь, на вопрос, что можно улучшить для превентивной борьбы с наводнениями в будущем, Кучинскис сказал, что было бы хорошо улучшить прогнозы погоды.

Госпитализированы десятки пострадавших

Как заявила в эфире передачи "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении министр здравоохранения Лига Меньгелсоне, выходные в Екабпилсе стали испытанием для наших служб.

В субботу 33 пациента из Екапбилсской региональной больницы были перевезены в стационары в Резекне, Даугавпилсе и Айзкраукле, сообщили агентству LETA в Службе неотложной медицинской помощи (NMPD).

Пациенты были перевезены по просьбе Екабпилсской региональной больницы. Всего перевозки осуществляли 18 бригад NMPD. В свою очередь, Меньгелсоне заявила, что ситуация стала проверкой "как для наших служб, так и для руководства Екабпилсской больницы".

Она пояснила, что эвакуация прошла спокойно и обдуманно. Осталось лишь несколько пациентов.

"Важный урок, который мы еще будем анализировать. Хороший пример того, как службы работают вместе", — заявила Меньгелсоне.

Что происходит с уровнем воды?



Уровень воды в Даугаве возле Екабпилса с субботы, когда он достиг самого высокого уровня за последние десятилетия, упал на 68 см, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

В понедельник в 5 часов уровень воды на наблюдательной станции в Екабпилсе был на 8,24 метра выше нулевой отметки. Самый высокий уровень воды — 8,92 метра — был зарегистрирован в субботу около 9 часов утра. Это всего на 5 см ниже рекордного уровня во время наводнения весной 1981 года.

В течение последних двух суток уровень воды в Даугаве возле Екабпилса постепенно снижался — на 1-2 см в час.

В черте Екабпилса на Даугаве по-прежнему наблюдаются скопления льда, движение которого минимально.

Ниже по течению от Екабпилса — возле Зельки и Плявиняс — с вечера воскресенья наблюдаются колебания уровня воды.

Руководитель отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрис Виксна ранее сообщил, что ледяной затор в окрестностях Екабпилса растянулся на 25 километров.

Согласно новейшим прогнозам синоптиков, дождь и таяние снега в бассейне Даугавы вызовут повышение уровня воды в реке во второй половине недели. Если к этому времени ледяной затор на Плявиньском водохранилище и возле Екабпилса не сдвинется, ситуация в пострадавших от наводнения районах может вновь ухудшиться. Если скопления льда пройдут вниз по реке и уровень воды в Екабпилсе значительно снизится, ожидаемый приток воды может не оказать большого влияния на ситуацию.

Ранее затопленную улицу Ригас открыли для движения



С падением уровня воды в Даугаве улица Ригас в Екабпилсе вновь открыта для движения транспорта, сообщает городское самоуправление в социальных сетях.

Движение транспорта по улице Ригас сегодня утром возобновлено, но в целях безопасности скорость движения ограничена до 30 километров в час. Городской общественный транспорт также возобновит движение по улице Ригас, сообщает самоуправление.

Улица Ригас расположена параллельно Даугаве на правом берегу реки, на стороне Крустпилса.

Сегодня в 7.50 уровень воды в Екабпилсе был на 8,22 метра выше нулевой отметки наблюдательной станции. Ответственные службы вместе с предпринимателями всю ночь продолжали работы по укреплению защитной дамбы.

Наивысший уровень воды — 8,92 метра — в Екабпилсе был зарегистрирован в субботу около 9 часов утра.

За последние два дня уровень воды в Даугаве возле Екабпилса постепенно снижался, но движение масс льда на реке минимально.