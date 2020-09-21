Недалеко от Цесиса полиция поймала водителя BMW, ехавшего со скоростью 189 км/ч
Foto: F64

В прошлую пятницу, 18 сентября, полиция в Аматском крае зафиксировала водителя BMW, ехавшего со скоростью 189 км/ч, хотя на том участке дороги максимальная разрешенная скорость составляет 90 км/ч.

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Полиция патрулировала дорогу Валмиера - Цесис - Драбеши на машине без опозновательных знаков и заметила водителя, который сильно спешил. Водитель BMW ехал со скоростью 189 км/ч, то есть, превысил разрешенную скорость почти на 100 км.

Водителю грозит штраф 400 евро и лишение водительских прав на шесть месяцев.

Патрулирование было организовано в рамках “Дней безопасности ROADPOL”, цель которых добиться того, что за неделю на дорогах ЕС не было ни одного ДТП с погибшими или тяжело пострадавшими людьми.

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