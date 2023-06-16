Недалеко от Вентспилсской нефтебазы горят леса

В четверг вечером неподалеку от Вентспилсской нефтебазы началось сразу несколько обширных лесных пожаров, сообщает LETA со ссылкой на Государственную лесную службу.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Общая площадь пожаров — около девяти гектаров. В четверг вечером пожары локализовали, работы по тушению все еще продолжаются.

Как сообщалось, из-за большой сухости в лесах сохраняется высокая и местами очень высокая пожароопасность. За последние дни потушено несколько лесных пожаров.