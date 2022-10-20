Нехватка персонала: до конца года временно закроют 18 пожарных постов

Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) до конца года временно закроет 18 своих постов по всей Латвии.

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Как отмечают в ГПСС, временно приостановят работу посты в Рое, Сабиле, Алсунге, Яунелгаве, Нерете, Элее, Акнисте, Виесите, Ауце, Булдури, Балдоне, Цесвайне, Варакляни, Мазсалаце, Стренчи, Зилупе и Тилже.

Руководство ГПСС заверило, что сотрудников этих постов не уволят, а переведут в другие структурные подразделения ведомства. Также в ГПСС пообещали, что они постараются максимально обеспечить проезд сотрудников к новым местам работы.

Не исключается, что подобная ситуация будет продолжаться и в следующем году. В ведомстве отметили, что все упирается в финансирование.

Ранее уже сообщалось, что в связи с нехваткой персонала временно остановят работу наименее загруженные пожарные посты. На портале общественных инициатив Manabalss.lv уже начат сбор подписей за сохранение этих постов.

Инициатор сбора подписей — Латвийский профсоюз пожарных. По их мнению,

закрытие постов вызывает беспокойство как за безопасность жителей удаленных от городов территорий, так и за права работников Государственной пожарно-спасательной службы.