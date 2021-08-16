Неизвестные вандалы за ночь повредили кузова 40 машин

Курземское региональное управление полиции (Лиепайский участок) 15 августа получило информацию о том, что в районе Эзеркрастс повреждены кузова 40 автомобилей. Было констатировано, что злоумышленники исцарапали острым предметом машины, припаркованные на улицах М. Кемпес, Рояс, а также на проспекте Гауяс.

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Полиция начала уголовные процессы. В этой связи правоохранительные органы просят откликнуться владельцев автомобилей, в которых установлены видеорегистраторы, возможно, зафиксировавшие нарушителей в период в ночь с 14 августа до 8 утра 15 августа.

Информацию просьба присылать на адрес: kanc@kurzeme.vp.gov.lv , указав в теме письма: "О повреждении машин в Лиепае 14-15 августа". Анонимность гарантируется.