Nekā personīga: по делу Адамсонса задержаны бывшие сотрудники КГБ ЛССР и начальник полиции одного из самоуправлений

В рамках расследования дела депутата Сейма Яниса Адамсонса, который подозревается в шпионаже в пользу России, всего задержаны и помещены под арест четыре человека. Об этом сообщает Nekā personīga.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Одним из подозреваемых в этом деле может быть гражданин России Геннадий Силонов, который был задержан в международном аэропорту "Рига".

Журналисты программы Nekā personīga выяснили, что Силонов родился и вырос в Латвии, учился в Авиационном институте, работал в КГБ ЛССР. Отдел, в котором он работал, боролся с организованной преступностью.

После развала СССР и ликвидации местного КГБ Силонов перебрался в Россию, но сохранил связи с Латвией и наведывался сюда регулярно. Известно, что он сотрудничал с ФСБ России.

Также журналисты узнали, что в рамках расследования дела Адамсонса мог быть задержан начальник муниципальной полиции одного из городов Латвии.

Четвертым по этому делу может проходить бывший начальник Следственного отдела КГБ ЛССР Андрис Страутманис. После развала СССР он работал в Полиции безопасности, а также был советником министра внутренних дел Марека Сеглиньша. Затем он был ответственным по вопросам безопасности в AS Rīgas kuģu būvētava.

По неофициальной информации позже Страутманиса принял на работу местный бизнесмен чеченского происхождения Бислан Абдулмуслимов. В 2011 году брат его жены Розы — Тимур Джамалдаев, а также муж его сестры Сергей Новожилов были включены в список лиц, чье присутствие на территории Латвии является нежелательным. В 2014 году Янис Адамсонс обратился в Бюро по защите Сатверсме, поставив под сомнение законность их выдворения.

В деле Адамсонса фигурируют материалы о строительстве восточной границы, планы развития армии и вопросы о размещении сил союзников на территории Латвии.

Как уже сообщалось, ранее Сейм выдал разрешение на арест Адамсонса по подозрению в шпионаже в пользу России. СГБ сообщила, что 9 июня начат уголовный процесс против депутата. СГБ подозревает Адамсонса по более чем 40 эпизодам шпионажа.