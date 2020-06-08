Нерадивый отец 13 лет уклонялся от уплаты алиментов: государство выплатило ребенку 20 000 евро

Прокурор Центрального района Риги передал в суд Видземского предместья материалы дела, начатого в отношении мужчины, который 13 уклонялся от исполнения судебного решения и не платил своему ребенку алименты.

Согласно материалам дела, мужчина не платил деньги на содержание ребенка в период с 2006 по 2019 год. При этом он периодически работал, однако за это время так и не оказал ребенку никакой материальной поддержки.

Вместо него это сделала Администрация гарантийного фонда средств на содержание, выплатившая почти 20 000 евро.

Свою вину в содеянном мужчина не признает. В том случае, если суд признает его виновным, ему грозит наказание в виде краткосрочного ареста, принудительных работ или денежного штрафа.