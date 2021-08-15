Несанкционированное шествие в Бауске: протестующие мешали движению и не подчинялись полиции

В минувшую субботу после санкционированного пикета против обязательной вакцинации, который проходил в Бауске, часть протестующих направилась в несанкционированное шествие по улицам города. Полиция констатировала во время несогласованной акции нарушения общественного порядка и призвала к административной ответственности девятерых нарушителей.

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За неподчинение законным требованиям полиции, нарушение общественного порядка и правил дорожного движения против одной из протестующих начаты сразу четыре административных процесса, а также ведется одна проверка.



Как отмечает Земгальское региональное управление полиции, согласованный пикет проходил на ул. Кална с 12.00 до 13.00. За порядком на мероприятии наблюдали сотрудники Госполиции, а также Бауской муниципальной полиции.

К пикетирующим присоединились несколько сотен зрителей, которые затем все вместе объединились в несанкционированном шествии по улицам города. Один из участников призывал мешать и блокировать движение. В ходе шествия полиция зафиксировала неоднократные нарушения: протестующие мешали движению транспорта, без необходимости останавливались на пешеходных переходах, блокируя движение, и др.

Одна из участниц несанкционированного шествия (1983 г.р.) неоднократно осознанно находилась на проезжей части и переходила дорогу в тот момент, когда это было запрещено, таким образом создавая угрозу безопасности другим участникам движения. Затем она напала на сотрудницу полиции, начала ее толкать, неоднократно отказывалась подчиняться требованиям представителям органов правопорядка. Кроме того, женщина отказывалась предоставить свои личные данные, поэтому было принято решение доставить ее в участок.

В полиции подчеркивают, что распространяемое в социальных сетях видео, в котором утверждается, что, забрав женщину в участок, стражи порядка оставили без присмотра ее ребенка, не соответствуют действительности.

"Обращаем внимание, что ребенок был оставлен под надзор отца, который, в свою очередь, в этот момент продолжал снимать происходящее и провоцировал ситуацию", — говорится в сообщении, распространенном полицией.