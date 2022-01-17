Нескольким районам Риги грозит затопление, жителей призывают быть готовыми к эвакуации

Из-за бури уровень воды в рижских водоемах колеблется и непредсказуем, поэтому рижан, проживающих вблизи рек и озер, призывают наблюдать за ситуацией и сообщать о необходимости эвакуации в Рижскую муниципальную полицию в случае ее ухудшения. Об этом порталу Delfi сообщили в Рижской муниципальной полиции.

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По данным полиции, из-за шторма уровень воды в рижских водоемах изменчив и непредсказуем. Так, в понедельник с 13 до 15 часов он резко поднялся, а после 16:00 снова понизился.

Сотрудники управления безопасности на воде и гражданской обороны Рижской муниципальной полиции призывают жителей, проживающих возле воды, внимательно следить за ситуацией.

Наибольшему риску затопления подвергаются жители Луцавсалы, Вецдаугавы и Дарзини, а также люди, которые проживают на берегах озер Кишезерс и Юглас.

В случае ухудшения ситуации полиция призывает жителей немедленно сообщать об этом по телефону 110, чтобы стражи правопорядка успели эвакуировать жителей затопленных территорий и вовремя доставить их в гостиницу.

Полиция сообщает, что жители должны быть заранее подготовлены к эвакуации и в случае затопления взять с собой самые важные вещи.

Специалисты по гражданской обороне Рижской муниципальной полиции продолжают пристально следить за уровнем воды в рижских водоемах, к возможным спасательным работам подготовлены технические подразделения.

Ранее портал Delfi сообщал, что 17 января после 15 часов порывы ветра в Риге достигали 26,2 м/сек. Красное предупреждение больше не действует.