Несостоявшийся концерт Эглесиаса: решение о возврате денег примет суд

Решение о возврате денег за билеты за несостоявшийся концерт Энрике Эглесиаса примет суд, сообщили в Центре защиты прав потребителей (PTAC).

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Центр защиты прав потребителей уже 8 января 2020 года призвал SIA Biļešu serviss начать процедуру возврата денег. PTAC распорядился, чтобы Biļešu serviss до 12 июня возместил стоимость билетов потребителям, которые не воспользовались при покупке кредитными карточками, из средств, имеющихся у продавца билетов в тот момент, когда сообщили об отмене мероприятия.

"PTAC получил информацию о том, что по просьбе Biļešu serviss Государственная полиция 11 июня 2020 года на время рассмотрения дела наложила арест на вышеупомянутые денежные средства. В связи с этим ни у Biļešu serviss, ни у PTAC нет права распоряжаться арестованными в рамках уголовного дела средствами", - пояснили в PTAC.

Беря во внимание это обстоятельство, а также тот факт, что в распоряжении Biļešu serviss нет достаточных денежных средств, чтобы вернуть деньги за несостоявшийся концерт, и для того, чтобы обеспечить честный возврат денег, потраченных на билеты, в ближайшее время в рамках уголовного процесса будет решаться вопрос о порядке возврата средств пострадавшим потребителям.

Жителей призывают следить за информацией на домашних страницах PTAC и Государственной полиции.

Как сообщалось, концерт All the Hits Live Энрике Иглесиаса должен был состояться 5 декабря 2019 года в Arēnа Rīga.