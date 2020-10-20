Нетрезвая женщина насмерть сбила велосипедиста

В понедельник вечером, 19 октября на дороге P63 в Прейльском крае произошло столкновение между автомобилем Ford Transit, которым управляла женщина 1976 г.р., и велосипедистом, мужчиной 1955 г.р. От полученных травм велосипедист скончался, сообщили в Латгальском региональном управлении Государственной полиции.

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По данным полиции, женщина села за руль в алкогольном опьянении - в ее организме было констатировано 1,35 промилле. По факту начат уголовный процесс, полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 107 автоаварий, в 11 дорожно-транспортных происшествиях пострадали 13 человек. Среди пострадавших один пешеход и один велосипедист.

За вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения вчера задержаны четыре водителя, за агрессивное вождение - два.

За сутки оформлен 201 протокол о превышении разрешенной скорости движения, в целом за различные нарушения правил дорожного движения - 421 протокол.