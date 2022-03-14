Нетрезвый лихач предложил полиции взятку в размере 430 евро и попытался сбежать
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В минувшую субботу под Айзкраукле остановили автомобиль
Audi A4, 56-летний водитель которого разогнался до 132 км/ч. Во время проверки в организме лихача констатировали алкоголь, а в машине нашли контрабандные сигареты. Кроме того, нарушитель пытался откупиться от инспекторов, предложив взятку.

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По данным пресс-центра Земгальского регионального управления полиции, Audi засекли утром 12 марта, на 110.м км шоссе Рига — Даугавпилс: вместо разрешенной на этом участке дороги скорости 90 км/ч водитель разогнался до 132 км/ч.

Полицейские бросились в погоню за нарушителем. Вскоре он остановился, однако проигнорировал правило оставаться в машине, и вышел из автомобиля без приглашения. Во время разговора с водителем у инспекторов возникли подозрения, что мужчина может быть нетрезв. Сначала проверка показала в его организме 0,54 промилле, через 15 минут нужно было провести вторую, в ответ на это мужчина отказался подчиниться законным требованиям стражей порядка и мешал их работе.

В итоге, нарушитель признался, что употреблял алкоголь днем ранее, признал все правонарушения, однако попросил уничтожить распечатки алкометра, предложив оплатить эту "услугу". Также у него нашли пачку контрабандных сигарет с белорусскими акцизными знаками. Когда мужчину доставили в участок полиции в Айзкраукле, он попытался сбежать, но тщетно: его поймали и водворили в изолятор.

В итоге, в отношении водителя начали шесть административных процессов и один уголовный — за попытку передачи должностному лицу при исполнении.

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