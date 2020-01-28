Нетрезвый мотоциклист без прав убегал от полиции

В субботу, 25 января, около 23.30 в Дурбском крае, в Тадайкской волости сотрудники Государственной дорожной полиции заметили водителя мотоцикла "Ява", у которого не было шлема. Кроме того, у мотоцикла не было регистрационного номера, порталу liepajniekiem.lv сообщила представитель полиции Мадара Шершнева.

Полицейские, используя специальные звуковые и световые сигналы, а также громкоговоритель, неоднократно выразили требование остановить транспортное средство, но водитель игнорировал законные требования полицейских, и свернул на дорогу меньшего значения. Полицейские начали преследовать мотоциклиста, продолжив путь через поле, где стражи порядка и задержали правонарушителя.

Во время проверки было констатировано, что у водителя 1968 года рождения, не было прав на вождение мотоцикла, кроме того, он находился в состоянии алкогольного опьянения (1,25 промилле). Кроме того, мотоцикл не был зарегистрирован, не было техосмотра, и соответственно, у водителя не было необходимой страховки.