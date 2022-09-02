Нетрезвый мужчина поцарапал чужие машины и угрожал полиции

Во вторник вечером сотрудники Рижской полиции самоуправления получили вызов в один из дворов в Золитуде, где нетрезвый мужчина толкал свой автомобиль и таким образом повредил чужие машины.

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Прибыв на указанный адрес, стражи порядка увидели, что автомобиль, о котором идет речь, стоит на месте. За рулем - мужчина, а рядом - на пассажирском сиденьи его пятилетний сын. Оба громко слушают музыку. Было видео, что мужчина находится в сильном опьянении.

Спустя время мужчина стал вести себя агрессивно и угрожать полицейским. Стражи порядка несколько раз попросили его связаться с матерью ребенка, так как в таком состоянии он не может присматривать за сыном.

К машине подошла женщина, которая рассказала, что мужчина, толкая свой автомобиль, поцарапал чужие машины. Вскоре к поврежденным машинам подошли их владельцы и подтвердили сказанное.

Спустя время из соседнего многоквартирного дома вышли бабушка и дедушка ребенка, мальчика передали им. В свою очередь, нарушителя спокойствия посадили в полицейский автомобиль, так как он не подчинялся требованиям стражей порядка. На место прибыл экипаж Государственной полиции, мужчину было решено доставить на улицу Твайка для проведения теста на алкоголь. Проверка показала опьянение 2,84 промилле.

Информация о случившемся передана в Рижский сиротский суд и социальные службы. Степень ответственности мужчины оценит Госполиция.