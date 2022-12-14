Нетрезвый водитель пытался передать полицейским крупную взятку

В конце прошлой недели сотрудники Госполиции остановили в Ницском крае автомобиль Volkswagen Passat, водитель которого существенно превысил скорость: вместо 90 км/ч он разогнался до 132 км/ч.

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По данным пресс-центра Курземского регионального управления полиции, инспекторы остановили машину и объяснили водителю его нарушения, когда же они ушли за алкометром и вернулись к его автомобилю, нарушитель держал в руках деньги, пытаясь уговорить "дорожника" замять дело. В ходе проверки в организме водителя констатировали 0,74 промилле.

После этого водителя пригласили в полицейскую машину, где на него оформляли протокол, однако и там он снова пытался передать инспекторам 200 евро, чтобы избежать ответственности. Несмотря на неоднократные предупреждения, что за попытку подкупа должностного лица при исполнении водителю грозит уголовная ответственность, мужчина настойчиво продолжал предлагать деньги.

В итоге, в отношении водителя были начаты два административных процесса, а также один уголовный процесс.