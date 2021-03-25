Незнакомец пытался заманить детей в машину с помощью сладостей
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На днях 10-летний пасынок Мартиньша рассказал, что какой-то мужчина настойчиво пытался угостить их с друзьями конфетами. Возможный педофил успел скрыться, полиция начала поиски, рассказывает передача Degpunktā.

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Инцидент произошел на прошлой неделе в Адажи. Некий мужчина пытался заманить 10-летнего пасынка Мартиньша в машину. "Мужчина был настойчив, временами даже агрессивен. Дети отошли от него в сторону. Тогда он зашел в магазин, купил полные руки сладостей, догнал их и стал еще настойчивее предлагать то же самое. Мальчишки запрыгнули на велосипеды и уехали", - рассказал Мартиньш.

Мартиньш вместе с пасынком вернулись на место, где еще минут 20 назад стояла машина незнакомца, однако там уже никого не было. "Мы зашли в магазин, поговорили с продавщицей, она сказала, что он - не местный. Спросили, есть ли записи с видеокамер, ответила, что есть. Единственный минус - сейчас все носят маски, но, по крайней, мере можно было четко видеть общий образ, одежду, телосложение... На нем была спортивная серая кофта и штаны", - рассказал Мартиньш.

Мужчина поделился случившимся в социальных сетях, после чего с ним связалась некая женщина, у которой ребенок недавно попал в похожую ситуацию.

Адажская полиция самоуправления зафиксировала инцидент и передала информацию в Государственную полицию. Ведутся поиски возможного педофила. Если у кого-либо есть полезная информация, просьба звонить на номер 110.

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