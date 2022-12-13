Нидерланды: автомобиль врезался в дерево, пострадали два гражданина Латвии

По информации нидерландских СМИ, на прошлой неделе в окрестностях Блийхама съехал с дороги и врезался в дерево автомобиль, в котором находились два гражданина Латвии.

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К моменту приезда полиции один пострадавший застрял в машине и не мог выбраться самостоятельно. В результате ДТП серьезно пострадал 46-летний водитель, травмы констатированы и у 27-летнего пассажира. Оба доставлены в больницу. Обстоятельства дорожного происшествия выясняются.