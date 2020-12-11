Нидерланды: банда из Латвии избила 78-летнюю пенсионерку и ограбила ее дом
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Голландская прокуратура переквалифицировала статью c "покушения на непредумышленное убийство" на "ограбление с применением насилия" в отношении группы граждан Латвии, которые обвиняются в нападении на дом 78-летней пенсионерки в Гронингене.

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По данным новостного портала RTV Noord, во время предварительных слушаний судья постановил оставить всех арестованных в тюрьме до 17 февраля 2021 года, когда в суде это дело будет рассмотрено по существу.

Как отмечает издание, пострадавшая обратилась в полицию 13 апреля: она очнулась в своем доме с серьезными травмами. Она не могла вспомнить, что произошло и почему в ее доме все перевернуто. Полиция констатировала, что преступники вскрыли окно, а также похитили драгоценности, деньги и телевизор. Полиция начала расследование, которому очень помогли свидетели.

В частности, один из них видел в ночь на 13 апреля возле дома жертвы двух мужчин и женщину в припаркованном BMW. Мужчина запомнил часть номера машины. Было установлено, что подозреваемые направились в Германию. Во время обыска в их доме в Бургене обнаружили похищенный телевизор и украшения. Всех подозреваемых задержали в течение лета.

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