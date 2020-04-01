Нидерланды: братья из Латвии попались на краже, старший угрожал заразить всех Covid-19

На прошлой неделе в Ворбурге (провинция Южная Голландия) были задержаны братья из Латвии, подозреваемые в попытке кражи из магазина.

По данным Het Krantje Online, граждан Латвии в возрасте 19 и 22 лет задержали на попытке кради куртки 23 марта. Старший из братьев начал кашлять в лицо продавцу и говорить: "Корона!". Когда на место происшествия прибыли полицейские, старший из братьев пытался таким же образом угрожать и им.

Решением суда 22-летнего латвийца приговорили к 2 месяцам лишения свобода, младшего — к месяцу заключения.