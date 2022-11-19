Нидерланды: наркоман из Латвии плюнул в лица полицейским кровью, когда те пытались его реанимировать
Foto: DELFI

В Нидерландах начался суд по делу 33-летнего гражданина Латвии, который плюнул кровью в лица сотрудникам полиции, пытавшихся его реанимировать.

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По сообщению голландской прессы, в начале этого года латвийца, сидящего на героине, пытались задержать в Роттердаме за кражу автомобиля. В момент задержания мужчине стало плохо, поэтому сотрудники полиции решили использовать автоматический наружный дефибриллятор. В момент, когда полицейские собрались включить аппарат, латвиец "ожил" и поочередно плюнул в лицо сначала одному стражу порядка, а затем его напарнику.

Для полицейских данный инцидент был не столько противен, сколько тревожен: у латвийца оказался гепатит С, и им пришлось провести около трех месяцев в ожидании ответа, не заразил ли их подозреваемый.

Ранее гражданина Латвии суд уже признал виновным в оскорблении стражей порядка и попытке кражи. Однако сейчас для него требуют пять недель тюремного заключения и за выходку с плевками. При этом адвокат подсудимого на суде утверждал, что плевок был частью "своего рода эпилептического припадка", и поэтому ее клиент ничего не мог с этим поделать.

Приговор по этому делу будет вынесен на следующей неделе.

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