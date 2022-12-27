Нидерланды: в общежитии для гастарбайтеров найдено тело 35-летней гражданки Латвии
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Двое граждан Латвии (19 и 27 лет) были задержаны на прошлой неделе в рамках расследования обстоятельства дела о найденном в общежитии Роттердама тела их 35-летней соотечественницы.

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Как отмечают нидерландские СМИ, тело было найдено в общежитии, расположенном в районе Миллинксбюрт.

На момент прибытия экстренных служб женщина была мертва. Причина смерти до сих пор устанавливается, но не исключается, что гражданка Латвии могла стать жертвой преступления. При этом полиция старается давать осторожные формулировки произошедшим трагическим событиям.

На момент смерти женщины с ней в доме находились двое ее соотечественников, которые вызвали медиков и полицию. Именно они и были задержаны стражами порядками в рамках расследования. Следствие продолжается.

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