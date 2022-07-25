Нидерланды: задержан эксгибиционист из Латвии; возможно, жители устроили над ним самосуд
Foto: stock.xchng

На прошлой неделе в голландском городе Арнем был задержан 64-летний латвиец, оголявший на улице свои гениталии.

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Как сообщает новостной портал Gerlenlander, мужчину задержали и удерживали до приезда полиции прохожие. Стражи порядка также констатировали, что иностранец избит.

Издание отмечает, что эксгибициониста видели в этом районе и ранее, поэтому местные жители, успевшие сделать фото мужчины, распространили изображение в соцсетях. В дело вмешалась полиция, потребовавшая убрать фото и указавшая, что распространение подобной информации является уголовным преступлением.

Органы правопорядка призвали жителей не устраивать самосуд при встрече с этим человеком, а сразу же вызывать полицию.

Также Gerlenlander указал, что задержанный по настоянию полиции покинул страну. Предстанет ли латвиец перед судом в Голландии, пока не сообщается.

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