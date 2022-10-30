Ночная авария на Южном мосту в Риге: на помощь пришли спасатели

В ночь на 30 октября помощь спасателей потребовалась для освобождения человека из разбившегося автомобиля на Южном мосту в Риге, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе.

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В ночь на воскресенье вскоре после полуночи в пожарно-спасательную службу пришел вызов на улицу Маскавас в Риге, где на Южном мосту произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль врезался в ограждающие конструкции моста, люди внутри салона оказались заблокированными.

Один человек выбрался из машины самостоятельно, другого спасатели освободили с помощью гидроинструментов. Пострадавший передан медикам Скорой медицинской помощи.

В целом за минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 113 дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

В ДТП пострадали 14 человек: двое пешеходов, один велосипедист и шесть водителей электросамокатов.

В Рижском регионе зарегистрировано 66 ДТП. В авариях в Риге и ее окрестностях пострадали 11 человек, в том числе один пешеход и шесть водителей электросамокатов.

В Латгале зарегистрировано 16 ДТП (обошлось без пострадавших), в Курземе - 13 аварий (пострадал один велосипедист), в Земгале – 11 аварий (пострадал один пешеход), в Видземе - семь аварий (пострадал один человек).