Ночью двое молодых людей взломали дверь киоска и украли еду

Около часа ночи 1 сентября полиция получила информацию о том, что в Вентспилсе взломаны три продуктовых киоска, и один из них ограблен. Полицейские вместе с охранниками задержали двух молодых людей, которые раньше уже попадали в поле зрения полиции, сообщила порталу Delfi представитель полиции Курземского региона Мадара Шершнева.

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Во всех трех продуктовых киосках была испорчена дверь, но кража произошла только в одном из них. Злоумышленники украли продукты. Общая сумма ущерба вместе с испорченными дверьми составила 300 евро.

Один из киосков не был ограблен потому, что в нем сработала сигнализация.

Полиция начала уголовный процесс по факту порчи чужого имущества и кражи с проникновением в помещение. За это можно получить до пяти лет тюрьмы.