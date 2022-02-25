Ночью неизвестные облили желтой и голубой краской памятник освободителям Риги (ДОПОЛНЕНО)

В ночь на 25 февраля неизвестные злоумышленники облили памятник освободителям Риги в парке Победы краской цветов украинского флага: желтой и голубой.

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Краской облили подножие памятника и цветы. Кроме того, на памятнике появились надписи: "Слава Украине!"

В Рижской муниципальной полиции (РМП) сообщили, что акт вандализма был запечатлен камерами видеонаблюения РМП около 06.00. При анализе записей было констатировано, что нарушение совершено около 3 часов ночи. Дело передано Госполиции.

Также полиция начала расследование действий некоего мужчины, который повредил молотком памятник советским воинам в парке Победы в Риге.

Госполиция полностью понимает желание населения выразить поддержку Украине, однако в очередной раз призывает людей делать это с соблюдением закона и без нарушений.

Полиция проводит проверку фактов и ведет расследование в связи с зафиксированными у памятника случаями.

Комментируя происшествие, фракция "Согласия" в Рижской думе выступила с официальным заявлением о том, что ночное ЧП в Пардаугаве — это провокация.

"В нынешних обстоятельствах задача именно столичных и национальных властей, а не рядовых горожан, обеспечить порядок и предотвратить дальнейшие провокации и эскалацию!

В этой связи надо напомнить вчерашнее заявление экс-президента Валдиса Затлерса: "В то время, когда Россия напала на Украину, крайне важно не допустить взаимной агрессии внутри латвийского общества и не позволить, чтобы злость в отношении Кремля оказалась направлена на местных русских. Поэтому очень желательно, чтобы власти страны ясно сказали, что виновные в происходящем находятся не в Латвии. Нет войне в Украине! Нет провокациям в Латвии!", — говорится в официальном заявлении "Согласия".

В свою очередь, депутат Рижской думы от Союза русских Латвии Мирослав Митрофанов в Facebook заявил, что произошедшее — хулиганская выходка. По его мнению, это варварство, демонстрирующее "абсолютную глупость и необразованность".

"Сейчас очень тяжелое время, идут боевые действия. Наша позиция — максимально сохранять мир, воздерживаться от резких действий и заявлений и продолжать требовать мир", — сказал Митрофанов. По его мнению, такие дейстаия не приближают, а отдаляют мир.