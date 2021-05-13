Ночью под Саласпилсом погибли водитель и пассажир Ferrari 458 (ДОПОЛНЕНО)
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В ночь на четверг, 13 мая, в 00:50 под Саласпилсом на дороге Улброка-Огре (P5) произошла авария, погибли водитель и пассажир Ferrari 458, сообщили порталу Delfi в пресс-службе Государственной полиции.

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Предполагается, что автомобиль вылетел с дороги и врезался в дерево, после чего загорелся. Водитель и пассажир скончались на месте ДТП.

В полиции указали, что погибшие - женщина 1991 г.р. и мужчина 1993 г.р. Оба - жители Латвии.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства аварии.

В свою очередь, по сообщению Государственной пожарно-спасательной службы, в Саласпилсском крае возле загоревшегося автомобиля были найдены тела двух человек. В ночь на четверг ГПСС получила вызов в Саласпилсский край, где горел автомобиль и сухая трава площадью 55 кв. м. На месте происшествия были обнаружены тела двух человек. Медики констатировали их смерть.


Šonakt ap 1:00 naktī notika smaga autoavārija uz Tīnūžu autoceļa, Ferrari ietriecās kokā, esot 2 bojāgājušie. Vairāk...
Опубликовано Sadursme.lv Четверг, 13 мая 2021 г.
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