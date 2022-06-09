Ночью спасатели вывели из леса двух заблудившихся людей
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В Валмиреской стороне спасатели вывели из леса двух заблудившихся людей, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

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События разворачивались в три часа ночи. Два человека заблудились в лесу и не моли выбраться собственными силами. Они связались со спасателями по телефону, отправили свое местонахождение и таким образом людей смогли найти и вывести.

В свою очередь, в волости Даугмалес, Кекавский край из водоема вытащили тело утонувшего человека. Его передали сотрудниками Государственной полиции.

За минувшие сутки VUGD получила 55 вызовов, из них - девять на тушение пожаров и 32 - на спасательные работы.

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