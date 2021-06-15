Ночью в Бабитском крае потушен пожар повышенной опасности
Foto: LETA

Минувшей ночью в 3.48 сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) получили вызов в волость Салас, Бабитский край, где горела двухэтажная деревянная постройка. Площадь горения составила 150 квадратных метров, сообщили в VUGD.

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В 7.41 этот пожар повышенной опасности был ликвидирован.

В 19.03 была получена информация о том, что в Даугавпилсе на человеке загорелась одежда. Пламя удалось погасить еще до прибытия пожарных. Пострадавший передан медикам скорой.

В 9.56 был получен вызов на улицу Маскавас в Риге, где по предварительной информации горел потолок трехэтажного общественного здания. Прибыв на место, спасатели констатировали, что в подвале на площади 15 квадратных метров горят бытовые вещи. Из-за пожара образовалось сильное задымление. В 14.01 пожар был ликвидирован.

Всего за минувшие сутки VUGD получила 53 вызовов, из них 12 - на пожары и 27 - на спасательные работы.

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LETA

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LETA
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