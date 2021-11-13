Ночью в девятиэтажке в Олайне возник пожар повышенной опасности

Ночью в субботу, 13 ноября, возник пожар повышенной опасности в девятиэтажном жилом доме в Олайне. К утру пожар был ликвидирован, сообщают в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

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В 03:44 в ГПСС поступил вызов на пожар в жилой девятиэтажке: горело в кабине лифта, на чердаке и на полу в одной из квартир дома. Общая площадь пожара составила 11 кв.м. С помощью автолестниц пожарные эвакуировали с верхних этажей дома девять человек, один человек был спасён. К 07:06 пожар повышенной опасности был ликвидирован.

Всего за прошедшие сутки (с 06:30 пятницы до 06:30 субботы) в ГПСС поступило 47 вызовов: девять на пожары, два из которых были лесными, 28 - на спасательные работы, а 10 вызовов оказались ложными.