Ночью восстановили движение по Валмиерскому шоссе

Движение после трагической аварии на Валмиерском шоссе у Мурьяны было восстановлено этой ночью, сообщают Latvijas valsts ceļi в своем аккаунте Twitter.

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Вечером 25 ноября сообщалось, что движение будет закрыто еще несколько часов, потому что обстоятельствааварии пока не выяснены, и на месте происшествия ведется расследование.

Ранее сообщалось, что в четверг, 24 ноября в аварии на Валмиерском шоссе возле Мурьяны произошла авария — у речки Лойя столкнулись две тяжелые грузовые автомашины Volvo и легковая машина BMW. Водители всех трех машин скончались на месте происшествия, еще два человека доставлены в больницу с тяжелыми травмами.

Также было обнаружено, что из грузовых автомобилей вытекает топливо. Утечка была остановлена, а пролитое топливо собирали с помощью абсорбента.

Полиция возбудила уголовное дело по факту инцидента.