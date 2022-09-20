Норвегия: гражданина Латвии осудили за то, что он направил оружие на сотрудницу полиции

В Ставангере к шести месяцам тюремного заключения приговорен 23-летний гражданин Латвии, который этим летом направил оружие на полицейскую. Адвокат латвийца уже заявил, что его клиент обжалует приговор.

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Инцидент, из-за которого гражданину Лавии были предъявлены обвинения, произошел 20 июля, пишет Stavanger Aftenblad. Мужчина находился по адресу, где стражи порядка проводили обыск. В это время и был зафиксирован момент, когда он направил оружие на представителя закона. Сам он утверждает, что просто хотел избавиться от пистолета и произошло недоразумение.

Однако суд счел, что это объяснение не соответствует действительности. В суде заявили, что угроза, которой подверглась сотрудница полиции, была воспринята всерьез.

В дополнение к шести месяцам тюремного заключения мужчина должен выплатить компенсацию в размере 20 000 норвежских крон (примерно1908 евро). Адвокат осужденного заявила, что решение суда будет обжаловано.