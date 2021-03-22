Норвегия: на месте грязевого оползня, возможно, найдено тело пропавшей литовки
Foto: EPA/Scanpix/LETA

В самоуправлении норвежского Еррума, где несколько месяцев назад случился грязевой оползень, в понедельник найдено тело последней, десятой, жертвы.

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Несмотря на то, что местная полиция пока это не подтверждает, МИД Литвы сообщает, что это может быть пропавшая литовка.

"По данным МИД, сегодня утром могло быть найдено тело пропавшей гражданки Литвы", — информировал МИД в комментарии об инцидента для BNS.

Представитель полиции Норвегии Оистейн Ставдал Паулсен сказал BNS, что пока не может подтвержить, тело ли это 49-летней гражданки Литвы Расы Ласинскене. По его словам, останки вскоре могут быть отправлены на аутопсию, которая должна и подтвердить личность жертвы, и показать причину смерти.

Как сообщает норвежская полиция, останки были обнаружены примерно в семь часов утра на оставленных оползнем развалинах, в их нижней части. Тело обнаружил экскаваторщик.

Полиция утверждает, что информировала близких жертвы, сейчас тело пытаются извлечь из-под завалов.

В начале февраля сообщалось, что найдены останки в общей сложности девяти человек.

В населенном пункте Аско, что примерно в 25 километрах на северо-восток от Осло, 30 декабря грязевым оползнем накрыло целый ряд домов.

В самоуправлении Еррум, где проживает пять тысяч человек, оползень снес как минимум девять зданий (более 30 квартир).

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LETA

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