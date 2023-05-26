Новые штрафы: водители, не пропустившие пешехода на "зебре", могут быть оштрафованы на 140 евро

Водитель, который не пропустил пешехода, пересекающего проезжую часть по зебре, или незрячего пешехода с белой тростью, может получить штраф до 140 евро. Минимальная сумма — 30 евро. Это предусматривают принятые в четверг во втором чтении поправки к Закону о дорожном движении.

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Сейчас за данное нарушение предусмотрен штраф в размере от 15 до 70 евро.

В свою очередь, велосипедистов и водителей электроскутеров за данное нарушение планируется наказывать денежным штрафом в размере от 10 до 30 евро.

В рассматриваемых поправках также предусмотрено увеличение штрафа за несоблюдение дистанции — предупреждение или штраф для велосипедиста и водителя электроскутера от 10 до 70 евро, для остальных водителей — предупреждение или денежный штраф от 10 до 140 евро.

Транспортное средство, которое полностью или частично стоит на тротуаре, пешеходной или велосипедной дорожке и мешает свободно передвигаться, можно будет перемещать в принудительном порядке на специальную автостоянку.

За отсутствие ремня безопасности у водителя или пассажира или отсутствие защитного шлема больше не будут выписывать предупреждение — водителя будут сразу штрафовать на сумму от 30 до 70 евро.

Также планируется убрать предупреждение в качестве меры наказания для водителя, который начал движение, если на дополнительной секции светофора не загорелась стрелка, указывающая движение. В этом случае предусмотрен штраф в размере от 30 до 55 евро.