Новый вид мошенничества: в соцсетях появились фейковые лотереи от Swedbank и Circle K

Государственная полиция предупреждает граждан о мошенниках, распространяющих поддельные лотереи от имени Swedbank, Circle K и, возможно, других компаний, сообщили агентству LETA в полиции.

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В среду, 4 января, в Огрский участок обратился житель, который попал в ловушку мошенников, поверив в фейковую лотерею.

А именно, потерпевший зашел в социальную сеть Facebook и заметил лотерею Swedbank — виртуальное колесо фортуны.

Повернув колесо, оказалось, что мужчина выиграл 1000 евро. Его тут же попросили указать банковский счет, на который должен быть переведен выигрыш.

Через мгновение ему позвонил человек, представившийся сотрудником Swedbank. Звонивший утверждал, что произошло мошенничество и для его предотвращения ему необходимо назвать свой код Smart-ID.

Мужчина действовал по указанию мошенника, в результате чего на его счет действительно была зачислена сумма в 1000 евро, но через мгновение эти деньги были переведены на другой банковский счет.

Имеющаяся в распоряжении полиции информация свидетельствует о том, что указанные 1000 евро, изначально зачисленные на банковский счет мужчины, являются быстрым кредитом, который мошенники взяли на имя потерпевшего, выманив данные.

Кроме того, в полиции есть информация о том, что под торговой маркой Circle K также организуются фальшивые лотереи. В этих случаях жителей просят загрузить приложение, которое, скорее всего, содержит вредоносное программное обеспечение и, возможно, крадет личные данные. Точно так же мошенники могут использовать названия других известных компаний для обмана жителей.

Полиция обратила внимание на то, что мошенники используют технологию подмены номеров для имитации номеров различных учреждений. Также в уже упомянутом случае на экране телефона получателя звонка появлялся номер Swedbank, хотя звонок был не из этого банка.

Полиция призывает жителей быть бдительными, никому ни по телефону, ни в письменной форме не сообщать данные доступа к своим банковским счетам. При участии в лотереях важно сначала выяснить, действительно ли конкретная компания организует такую ​​лотерею. Жителей также призывают не устанавливать на свои компьютеры и телефоны различные подозрительные программы и приложения.