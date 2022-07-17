Обезврежена мина времен Первой мировой войны, обнаруженная в Лиепае

Морские силы Национальных вооруженных сил Латвии нейтрализовали якорную мину времен Первой мировой войны, обнаруженную на строительной площадке в Лиепае. Об этом сообщает агентство LETA.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Согласно информации Морских сил Латвии в соцсети Facebook, 14 июля группа водолазов Эскадрильи тральщиков обезвредила вторую якорную мину времен Первой мировой войны. Мина была обнаружена в Лиепае на строительной площадке на улице Оскара Калпака.

Боевая взрывчатка весом 86,1 кг была изъята из мины и доставлена в 54-й батальон боевого обеспечения Земессардзе. А корпус мины передали на базу Морских сил.

Первая мина такого типа была обезврежена группой водолазов на этой же стройке в Лиепае в начале апреля этого года.