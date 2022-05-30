Обнаружено тело пропавшего две недели назад мужчины

Госполиция сообщает, что на прошлой неделе найдено тело 40-летнего Йорена Лялько, который числился пропавшим без вести с 16 мая.
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Напомним, в последний раз мужчину видели в Вейумниеки (Бауский край).
По предварительным данным, следов насильственной смерти на теле не обнаружено. Полиция выражает соболезнования родным и близким мужчины, а также благодарит всех, кто оказывал содействие в поисках Йорена Лялько.
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