Обнаружено тело пропавшей женщины, она погибла в ДТП
Foto: LETA

В субботу в автоаварии в волости Сакас погибла женщина, сообщили в Государственной полиции.

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Известно, что в субботу утром женщина выехала из Вентспилса в Лиепаю, однако в конечный пункт так и не приехала, дозвониться до нее было невозможно. В связи с этим в субботу полиция начала поиски пропавшей без вести.

В воскресенье тело женщины обнаружили в волости Сакас. Машина, за рулем которой находилась женщина, съехала с дороги на трудно просматриваемом участке и перевернулась. Обстоятельства ДТП выясняются.

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