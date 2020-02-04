Обвиняемые по делу о взятках в детской больнице заключили соглашение с прокуратурой о признании вины

В Пардаугавский суд Риги подано соглашение прокурора с восемью обвиняемыми по так называемому делу о взятках в Детской больнице. Соглашение заключено о признании вины и применении наказания, рассказал прокурор Марис Лея.

Суд рассмотрит соглашение до 13 февраля. Если оно будет утверждено, суд поставит приговор.

Лея требовал для обвиняемых условного лишения свободы, денежных штрафов и конфискации имущества.

По делу обвиняются бывший член правления больницы, руководитель закупочной комиссии Арнис Крамзакс, бывший хозяйственный директор Айвар Лисенко, член правления фирмы "Проекту вадибас ун аттистибас биройс" Райтис Муйжниекс, инспектор Государственной пожарно-спасательной службы Юрис Шмитс и частные лица — Георгий Пименов, Сергей Кравцов, Александр Крейцер и Михаил Крейцер.

Крамзаксу и Лисенко обвинения предъявлены в попытке мошенничества и во взяточничестве, Шмитус — во взяточничестве, Пименову и М. Крейцеру — во взяточничестве. А. Крейцер обвиняется в поддержке попытки мошенничества и во взяточничестве, Муйжиекс — поддержке попытки мошенничества и во взяточничестве, Кравцов — в мошенничестве.

Должностные лица больницы в ходе закупок принимали решения в пользу одной строительной фирмы, искусственно завышали сметы на строительство объектов, а разницу присваивали.