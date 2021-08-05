Обвиняемый в мошенничестве депутат Сейма Адамович оштрафован на 6000 евро

Сегодня суд Видземского предместья Риги наложил штраф в размере 6 000 евро на депутата Сейма Алдиса Адамовича ("Новое Единство") за махинации с выплатой компенсаций за аренду транспорта и жилых помещений. Политик намерен обжаловать приговор и работать в парламенте.

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Адамовичу запрещено занимать должность депутата Сейма сроком на год и один месяц. Суд также удовлетворил требование прокурора и постановил взыскать с Адамовича компенсацию в размере 3550 евро в пользу государства.

Адамович коротко сообщил журналистам, что подаст апелляцию. Депутата приговор не удивил, но, по его словам, "заставил глубже задуматься". "Я со всем этим не согласен", — добавил парламентарий.

Алдис Адамович объяснил LETA, что не согласен, что он в чем-то мошенничал. По его мнению, такой вывод сделан из-за "разной трактовки нормативных актов". На вопрос, сможет ли он продолжить работу в качестве депутата, учитывая, что приговор еще не вступил в силу и подлежит обжалованию, политик ответил утвердительно.

Стороны смогут обжаловать решение в Рижском окружном суде.

Осенью прошлого года Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) потребовало начать уголовное преследование Адамовича по трем статьям Уголовного закона — мошенничество, злоупотребление служебным положением и служебный подлог.

Прокурор Андо Скалбе, оценив материалы дела, предъявил депутату обвинение в мошенничестве.

Адамовичу инкриминируют мошенничество при получении компенсации за транспортные расходы в размере 83 евро и за аренду жилья в размере 3150 евро.

Сейм дал согласие на выдачу Адамовича для уголовного преследования 8 октября 2020 года.

Если Сейм выдает депутата для уголовного преследования, он тем не менее может продолжать работу в Сейме и получать положенную депутату зарплату.