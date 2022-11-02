Обвиняемый в обучении терроризму и угрожавший совершить акт в синагоге получил условный срок

Суд Видземского предместья Риги приговорил Рихарда Даугавиетиса к двум годам условного срока за обучение терроризму и распространение прославляющих терроризм материалов. В Латвии это первое дошедшее до суда уголовное дело за подобное преступление.

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Согласно обвинительному заключению, с целью осуществления и пропаганды терроризма Даугавиетис разыскивал в интернете информацию об используемых для осуществления терактов инструментах и методах.

Найденные материалы, прославляющие террористические акты, призывающие к ним, а также содержащие подробные инструкции по их подготовке и проведению, были скачаны обвиняемым и сохранены на USB-накопителе, который Даугавиетис хранил в Лимбажском крае.

Как отмечает LA, мужчина нашел и сохранил материал на 59 страницах на русском языке о "белой революции", призывах "резать глотки" иностранцам, антифашистам, представителям власти, "недочеловекам", о взрывах церквей, синагог, мечетей, о том, как изготавливать взрывчатые вещества и самодельное оружие из перекиси ацетона, также там была информация о нападениях на людей с применением серной кислоты.

С русского языка на латышский были переведены материалы неонацистского сайта об уличных конфликтах и ​​советы новичкам в терроризме, подробные инструкции по планированию и проведению терактов на расовой почве.

Также у мужчины были обнаружены тексты на русском языке о том, как готовить коктейли Молотова, поджигать объекты и совершать другие террористические акты, как проводить идеологически мотивированные действия в группе.

Кроме того, он также приобрел и сохранил несколько статей типа эссе на русском языке о том, что "Россия должна снова стать русской", что "должна пролиться кровь нерусских". В том числе и о том, что прежде чем нападать на политиков, олигархов и чиновников, нужно практиковаться в нападении на бомжей и алкоголиков.

Таким образом обвиняемый получил знания об изготовлении и практическом применении взрывчатых веществ, огнестрельного оружия, вредных и опасных веществ, а также других опасных предметов и средств в целях совершения преступлений, связанных с терроризмом.

Обвиняемый также сделал видеозапись, в которой заявил, что собирается совершить террористический акт — массовый расстрел в синагоге, и призвал к этому других людей. Посредством канала связи в Telegram обвиняемый отправил видео другим лицам.