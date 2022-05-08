Обвиняемый в шпионаже в пользу России отпущен под залог в 30 тысяч евро

На прошлой неделе суд освободил из-под стражи Валентина Фролова, обвиняемого в длительном шпионаже в интересах российских спецслужб, сообщает программа De facto в эфире lTV. Адвокат утверждает, что его клиент не собирается избегать суда.

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Согласно годовому отчету Службы государственной безопасности Латвии (СГБ), в прошлом году в сотрудничестве со службой военной разведки и безопасности было возбуждено два отдельных уголовных дела по поводу шпионажа в пользу России. Задержаные лица на территории РФ встречались с сотрудниками российской военной разведки и передавали им информацию про оборонительный сектор Латвии.

Один из задержанных - тренер по стрельбе Андрис Бирзгалис - свою вину признал. В марте этого года суд Видземского предместья Риги признал Бирзгалиса виновным в шпионаже в пользу России и приговорил его к пяти годам лишения свободы. Подозреваемый по второму делу - строительный подрядчик Валентин Фролов. В ближайшие дни он тоже должен предстать перед судом.

Фролов проживает в окрестностях Риги. В 1980-х служил в рядах Советской армии, и, по мнению СГБ, давно шпионит в интересах России. Из годового отчета СГБ можно сделать вывод, что Фролов собирал разведданные о прибытии и развертывании сил НАТО в странах Балтии, об используемых для военной логистики аэропортах, а также об обороноспособности Латвии и ее внутренней политике.

Фролова задержали в качестве меры безопасности в прошлом году. Его адвокат Эгонс

Русановс просил изменить содержание под стражей на залог. На прошлой неделе

следственный судья Бирута Хоруна освободила Фролова после внесения залога на сумму в 30 тысяч евро.

По словам Хоруны, существует риск того, что обвиняемый может уклониться от исполнения суда и приговора, но, выпуская его под залог, требовалось учитывать и другие обстоятельства. Судья не ответила на вопрос, как будет обеспечена явка Валентина Фролова, заметив, что в случае невыполнения обвиняемым своих обязательств, деньги, внесенные за него в качестве залога, могут быть переданы в бюджет государства. За шпионаж Фролову грозит несколько лет тюрьмы, что, безусловно, является более суровым наказанием, чем возможность потери залога, если он решит скрыться из Латвии, отмечает De facto.

Журналисты передачи также связались с самим обвиняемым.

"Сейчас я не готов говорить... Прошу прощения, я занят, до свидания", — ответил Фролов в коротком телефонном звонке.

Адвокат Фролова заявил, что его подзащитный не хочет давать комментарии по поводу того, признает ли он свою вину, но намерен явиться в суд.