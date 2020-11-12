Обыск в доме на ул. Маскавас: изъяты наркотики и оружие

По информации пресс-центра Рижского регионального управления полиции (РРУП), 6 ноября сотрудники участка полиции "Кенгарагс" в рамках ранее начатого уголовного процесса задержали на ул. Маскавас мужчину 1972 г.р., подозреваемого в хранении наркотиков.

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Во время обыска полиция изъяла 16,4 гр амфетамина, два газовых пистолета, а также специальную ручку с патронами малого калибра.

На экспертизу отправлены четыре пакетика с зеленовато-коричневым веществом, 12 пакетиков со светлым порошкообразным веществом, 25 таблеток, а также еще 100 граммов белого порошка и изъятое оружие.

В полиции сообщили, что задержанный ранее уже попадал в поле зрения органов правопорядка за хранение и употребление наркотических веществ, а также за кражи.