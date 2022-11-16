Очередная трагедия на "черном перекрестке": в столкновении с лесовозом погиб велосипедист

В четверг около полудня, в Лиепае, на перекрестке улиц О. Калпака и Бривостас произошла трагическая авария, в результате которой погиб велосипедист.

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Как отмечает "Курземес вардс", водитель велосипеда столкнулся с пустым лесовозом. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия. По делу начат уголовный процесс.

Ранее сообщалось, что в сентябре прошлого года на этом же перекрестке погиб пешеход, сбитый грузовиком.