Очередная тревожная ночь: нападения на полицейских, запрещенные вечеринки, наглые прохожие

По данным Госполиции, в ночь на 3 января Госполиция возбудила 613 процессов об административном правонарушении за несоблюдение действующего на территории Латвии комендантского часа. Многие нарушители были оштрафованы на 100, 300, 500, 1500 евро.

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В ходе проведенных контрольных мероприятий проверили 4 673 жителя. За умышленное несоблюдение ограничений начато 613 административных процессов, а также несколько уголовных процессов за нападение на сотрудников Госполиции.

Помимо этого было зафиксировано 144 других правонарушения, по которым также были возбуждены административные процессы. В 1197 случаях полиция ограничилась превентивными мерами.

В ночь на воскресенье для контроля соблюдения комендантского часа в дополнение к уже имеющимся ресурсам Госполиции, было привлечено 1625 человек: 1189 сотрудников Госполиции, 139 работников полиции самоуправлений, 34 пограничника и 263 земессарга.

В Госполиции отметили, что начато несколько уголовных процессов за нападения на полицейских. Во многих случаях, когда стражи порядка констатировали нарушения ограничений, введенных на время действия чрезвычайной ситуации, нарушители проявляли агрессию по отношению к представителям закона. В частности, не подчинялись их законным требованиям, выкрикивали грубости, оказывали физическое сопротивление, угрожали расправой и др. Зафиксированы случаи, когда полицейским наносили удары, к счастью, все нападения обошлись без серьезных последствий, однако хулиганам предстоит отвечать за свои действи по всей строгости закона.

Ночью поступила информация о том, что в одном из гостевых домов под Балви собралась компания. По указанному адресу полицейские застали восьмерых юношей, которые сообщили, что играют в настольные игры. При этом владелец гостевого дома утверждал, что вся компания из одного домохозяйства. Каждый из участников вечеринки оштрафован на 100 евро, а владелец гостевого дома (юридическое лицо) — на 2000 евро.

В Риге нынешней ночью полиция дважды задерживала одного и того же нарушителя комендантского часа. Мужчина после 22.00 находился на улице без уважительной причины, за что и был оштрафован на 150 евро. Спустя некоторое время полиция снова встретила этого же мужчину, который вел себя вызывающе и подчеркивал, что введенные ограничения его не касаются. После этого его повторно оштрафовали уже на 1500 евро.

Госполиция напоминает, что жителям необходимо оставаться по месту жительства в выходные и праздничные дни с 22:00 до 5:00 — до 4 января, а также с 8 до 10 января.