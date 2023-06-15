"Очевидно, это была ошибка государства". Глава Верховного суда об убийстве женщины под Екабпилсом

Тот факт, что "это была ошибка государства, очевиден", заявил в передаче "В точке пересечения" на Латвийском радио председатель Верховного суда и глава Совета юстиции Айгарс Струпишс, комментируя вопрос о том, должно ли государство извиниться перед семьей жертвы Леонса Русиньша.

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Он отметил, что в настоящее время оценка еще не завершена, но можно сделать вывод: государственные учреждения не сотрудничают друг с другом и в стране "не сработала" система, которая защитила бы возможную жертву.

"Больше не имеет значения, какое учреждение было виновато", — заявил он.

По его словам, если бы решение об аресте Русиньша было бы исполнено, убийство бы не произошло.

Отчет рабочей группы по оценке инцидента будет готов, вероятно, к концу июля.

Струпиш признал, что вопрос заключается и в возможностях полиции в розыске — есть ли технические возможности или человеческие ресурсы, чтобы найти разыскиваемого человека. Следует также понимать, что Русиньша по закону обвиняли в мелком правонарушении, и даже если бы он был найден, его снова отпустили бы через короткое время.

"Предотвратило бы это убийство, я не знаю", — заявил Струпишс.

"По-моему, первым шагом, с которого нужно было начинать, является извинение всех госучреждений перед конкретной семьей за случившуюся трагедию", — признал в интервью газете Diena, оценивая высказывания генерального прокурора Юриса Стуканса об убийстве под Екабпилсом, новоизбранный президент Латвии и действующий министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

На вопрос, не является ли отношение Стуканса к Екабпилсской трагедии вопросом соответствия конкретного чиновника занимаемой должности, Ринкевич ответил, что ожидает оценки Совета юстиции.

Как сообщалось ранее, Стуканс в интервью журналу Ieva заявил, что адвокат убитой в Екабпилсском крае женщины не достаточно активно искала возможности защиты покойной.

В ответ на эти заявления LZAP решил обратиться в Совет юстиции и призвать провести проверку высказанных генпрокурором упреков. После прохождения всех юридических процедур, теоретически такая проверка может закончиться увольнением генпрокурора.

16 апреля в Екабпилсском крае своим бывшим мужем Эгоном Русиньшем была убита женщина, которая в течение длительного времени обращалась в полицию с просьбой о защите от его угроз и преследования. В связи с этим в полиции начата служебная проверка.